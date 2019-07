Le stelle del nuoto si sfidano nella International Swimming League

La diciottesima edizione dei campionati mondiali di nuoto si è appena conclusa a Gwangju, in Corea del Sud, con grandi risultati per l'Italia. Ma la voglia di sport acquatici non si spegne.

A ottobre prenderà vita un altro evento di portata mondiale: si tratta della ISL (International Swimming League), una nuova competizione a squadre che vedrà coinvolti gli atleti più forti al mondo. Una Champions League del nuoto alla quale parteciperanno solo i numeri uno.

La sfida tra l'élite natatoria internazionale è stata ideata dal magnate ucraino Konstantin Grigorishin. Dopo una serie di scontri incrociati, la gara culminerà con la finale-show di Los Angeles del 20 e 21 dicembre.

Ad affrontarsi saranno quattro team europei e quattro statunitensi con tre tappe negli Usa (Indianapolis, Dallas, Washington DC) e tre in Europa (Napoli, Budapest, Londra).

Tra le stelle che si affronteranno nelle piscine ci sono campioni olimpici e primatisti del mondo, leggende e giovani talenti. Da Katinka Hosszu alla nostra Federica Pellegrini passando per Cate Campbell, Sarah Sjostrom, Mireia Belmonte, Katie Ledecky, Adam Peaty, Nathan Adrian, Ryan Murphy, Chad Le Clos, Kyle Chalmers, Florent Manaudou. Sarà una vera e propria sfida all'ultima bracciata.