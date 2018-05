Steven Gerrard allenerà il Glasgow Rangers

Steven Gerrard sarà il nuovo allenatore dei Glasgow Rangers, in Scozia. L’ex capitano del Liverpool, un’autentica icona Red, ha deciso di rimettersi in gioco e di accettare la corte della squadra scozzese. Scatenando l’entusiasmo dei tifosi che hanno letterlmente assediato la sede sociale presso lo stadio di Ibrox Park, dove Gerrard è stato presentato alla stampa.

Gerrard sa bene che lo attende un compito difficile. Troppe le delusioni che, dal clamoroso fallimento del 2012 fino a qualche settimana fa quando gli “odiati” rivali del Celtic hanno stravinto il derby più caldo di Scozia, l’Old Firm, per cinque a zero. Una sconfitta così bruciante e frustrante per tifosi e società da costare il posto all’allenatore Graeme Murty.

Se è tanta la voglia di riscatto, moltissime, perciò, le aspettative nei suoi confronti che, in panca, finora ha guidato gli under 19 del “suo” Liverpool.

“Sarò un leader per i tifosi – ha spiegato Gerrard già avvolto in una sciarpa blu, bianca e rossa -, non temo la pressione. Qui bisogna vincere, ho grande rispetto per la storia e la tradizione di questo glorioso club”.

C’è solo un problema che ha parzialmente guastato la festa, almeno sui social. Ai sostenitori più intransigenti delle sorti del Glasgow Rangers, non è piaciuto affatto che la scelta sia ricaduta sull’ex bandiera del Liverpool. Per un motivo tanto semplice da essere quasi banale: la fortissima amicizia esistente tra i tifosi inglesi Reds e quelli biancoverdi degli “avversari” del Celtic. Perciò se sui social ha fatto furore l’hashtag #GerrardDay, adesso comincia a farsi notare anche quello che già ne chiede la testa: #GerrardOut. Un motivo (di pressione?) in più per il neotecnico inglese.