Stop per Cristiano Ronaldo: affaticamento muscolare

La Juventus dovrà fare a meno di Cristiano Ronaldo in occasione del consueto match amichevole in famiglia a Villar Perosa. Il portoghese ha riscontrato un affaticamento muscolare e dunque non prenderà parte alla gara: nei prossimi giorni dovrà svolgere attività differenziata. Ad annunciarlo è stata la stessa società bianconera sul proprio profilo Twitter: " Cristiano Ronaldo sarà presente oggi a Villar Perosa, ma non parteciperà alla partitella a causa di un lieve affaticamento all’adduttore sinistro. Nei prossimi giorni svolgerà attività differenziata ".

Il match

Si registra una sorta di delusione da parte dei supporters della Vecchia Signora, che certamente ci tenevano a vedere da vicino il talento numero 7. La tradizionale apparizione della compagine bianconera si terrà alle ore 17.00 e sarà visibile su Sky Sport Serie A e Sky Sport. I cancelli sono stati aperti verso ora di pranzo: all'evento assisteranno 4800 spettatori.

Intanto sono spuntate le prime indiscrezioni relative alle probabili formazioni della sfida tra Juve A e Juve B.

Juventus A (4-3-3): Buffon; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Ramsey, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Higuain. Allenatore: Sarri.

Juventus B (4-3-3): Garofani, Leo, Verduci, Leone, Vlasenko, Gozzi, Penner, Ahamada, Sene, Moreno, Stoppa. Allenatore: Zauli.

