Strinic firma un contratto che lo legherà per tre anni al Milan

Ormai deciso il futuro di Strinic. Dopo aver preso Reina dal Napoli, il Milan piazza il secondo colpo di mercato e regala a Gattuso un nuovo rinforzo per la difesa, nell’attesa di conoscere gli eventuali sviluppi delle decisioni da parte dell’Uefa.

È lo stesso calciatore croato ad annunciarlo con un intervista rilasciata a 24: “La stagione adesso è finita, quindi posso dire che non sono più un giocatore della Sampdoria ed ho firmato un contratto di tre anni con il Milan. Probabilmente il club annuncerà l'affare dopo la fine della Coppa del Mondo”.