"Sulle donne che parlano di calcio ha ragione mio marito Fulvio Collovati"

"Un conto commentare una partita o intervistare qualcuno. Altra cosa parlare di tattica. O sei una calciatrice o rischi di toppare" . Così Caterina Cimmino, moglie dell'ex calciatore Fulvio Collovati, difende (a spada tratta) il marito, molto criticato per quell'uscita di mesi fa contro il gentil sesso impegnato a disquisire sulla tattica di una partita di pallone.

Per quelle parole – con le quali, ricordiamolo, il campione del mondo del 1982, disse che quando le donne parlano di tattica gli si rivolta lo stomaco – finì nell’occhio del ciclone, venendo sospeso per qualche domenica come opinionista a Quelli che il calcio e venendo preso a insulti e male parole un po' da tutti, un po' ovunque, sui social in primis.

La signora Collovati (i due si sono sposati nel 1981, giovanissimi), intervistata da Libero, racconta: "Quella cosa l'ha distrutto. L'hanno attaccato in modo sgradevole e incomprensibile. Le donne sono state più feroci: La Parietti tremenda, la Gerini addirittura ha chiesto di introdurre un reato specifico per certe dichiarazioni" .

La Cimmino, che è giornalista, conduttrice e opinionista tv, accusa: "Mi danno fastidio i commenti cattivi, le accuse buttate a casaccio solo per creare polemica o affondare l'interlocutore. Sono stufa di sentirmi dire che vado in tivù perché c' è mio marito" .