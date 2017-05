Suning non molla Conte: 15 milioni di euro e 5 acquisti top in estate

Antonio Conte ha raffreddato gli animi dell'Inter e dei suoi tifosi. Ecco le sue parole, di ieri, in conferenza stampa prima del match contro il West Bromwich Albion: "Il futuro? Ho un contratto con il Chelsea per altri due anni. Io voglio rimanere qui, ma in questo momento bisogna pensare ad altro. Abbiamo lavorato duro in questi mesi e adesso serve superare l’ultimo test. Il prolungamento? Non è la cosa più importante in questo momento. Ora conta solo vincere. Io ho ancora due anni di contratto. La cosa più importante è conquistare i titoli e fare la storia con questo club".

Suning, però, non ha affatto perso le speranze di portare Conte all'Inter e secondo quanto riporta Tuttosport, il colosso cinese ha pronta un'offerta monstre per convincerlo a lasciare Londra per abbracciare il progetto nerazzurro. Zhang Jindong è pronto a ricoprire di milioni di euro l'ex ct della nazionale italiana: 15 milioni di euro a stagione. Inoltre, Suning, avrebbe promesso a Conte ben 5 colpi per la sessione estiva del calciomercato: serviranno queste ottime motivazioni per farlo ritornare ad allenare in Serie A nella prossima stagione?