Super Hirscher, sorpassato Tomba

Adelboden Sempre loro, che noia, ma che ammirazione! Marcel Hirscher e Mikaela Shiffrin, i padroni della coppa del mondo, hanno vinto anche ieri, in gigante. Lui ad Adelboden fra mille emozioni, lei a Kranjska Gora sotto la pioggia e su una pista troppo corta, resa ancora più banale dalla tracciatura della seconda manche, dove in pratica non erano previste curve degne di tale nome. L'Italia maschile rialza la testa piazzando tre atleti fra i primi otto, le donne non scendono invece dal podio (per il decimo gigante consecutivo) grazie a Sofia Goggia, terza alle spalle dell'americana e di Tessa Worley, mentre Federica Brignone deve accontentarsi del sesto posto, a 7/100 da Sofia, bravissima a tirare una riga sul muro finale della seconda manche e a ritrovarsi nella disciplina che finora in stagione le aveva dato ben poche soddisfazioni.

Lo spettacolo vero però è stato quello di Adelboden, dove 31 mila persone hanno applaudito Marcel Hirscher, che nonostante un erroraccio sul muro finale è riuscito per l'ennesima volta a stare davanti a tutti: vittoria numero 51 per lui (terzo di tutti i tempi dietro Stenmark e Maier e ora davanti a Tomba), la sesta in stagione, con 17/100 di vantaggio su Henrik Kristoffersen (al sesto 2° posto!) e 21 su Pinturault. I soliti noti insomma, ma alle loro spalle ecco la bella sorpresa di giornata, Luca De Aliprandini, quarto e al miglior risultato della carriera. La prova del trentino non è stata perfetta, ma nessuno può essere perfetto sulla Kuenisbaergli, pista fra le più difficili del circuito con quel tuffo finale sul traguardo. Bravo Luca, ma bravissimi anche Manfred Moelgg, settimo, e Riccardo Tonetti, ottavo e a sua volta al miglior risultato della carriera. Sono solo piazzamenti, dirà qualcuno, ma dopo l'inizio stagione in salita sono un bel passo avanti per una squadra che pur sciando bene aveva finora raccolto poco.

Oggi in Svizzera e in Slovenia si torna in pista per lo slalom, fra gli uomini sarà la solita sfida imperdibile fra Hirscher e Kristoffersen con, si spera, l'inserimento dei nostri Gross e Moelgg. Fra le donne si gareggia per il secondo posto, perché in slalom la Shiffrin è davvero di un'altra categoria.

Gigante Adelboden: 1. Hirscher (Aut) 2.2863; 2. Kristoffersen (Nor) a 017; 3. Pinturault (Fra) a 021; 4. De Aliprandini a 114; 7. Moelgg a 135; 8. Tonetti a 154. Gigante Kranjska Gora: 1. Shiffrin (Usa) 1.4740; 2. Worley (Fra) a 031; 3. Goggia a 091; 6. Brignone a 098. Oggi: slalom donne h. 9.30/12.15, uomini 10.30/13.30. Diretta TV Raisport ed Eurosport.