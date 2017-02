SuperBowl, gli spot pubblicitari che valgono 5 milioni di dollari

Il SuperBowl è l'evento sportivo americano più seguito e atteso dell'anno e riunirà questa notte milioni di spettatori. Giunto ormai alla 51esima edizione, le squadre della National Football League New England Patriots e Atlanta Falcons sono pronti a contendersi la vittoria nello stadio di Houston.

Oltre alla componente sportiva, però, la finale è molto famosa per essere un vero e proprio spettacolo. A metà partita, infatti, è celebre l'halftime musicale che ogni anno vede esibirsi i cantanti più famosi del mondo in uno spettacolo unico. Quest'anno il compito sarà affidato a Lady Gaga.

Un altro momento chiave del match sono però gli spot pubblicitari. Il SuperBowl è infatti una vetrina seguitissima per le tante aziende che ogni anno scelgono di veicolare messaggi politici e sociali in modo estremamente efficace.

Quest'anno sono 18 i grandi big della pubblicità che sono stati coinvolti nell'acquisto dello spazio pubblicitario della Fox che si è aggiudicata i diritti televisivi della partita: spot da 30 secondi che valgono ben 5 milioni di dollari. Tra i testimonial dei vari spot figurano nomi di cantanti, attori e gli stessi giocatori di football.

La lista completa comprende: T-Mobile (telefonia), Intel (informatica), Wix (informatica), Snickers (alimentari),Turbo Tax (azienda di aiuto fiscale), Avocado (pubblicità sul consumo del tipico frutto messicano), Hyundai (autovetture), Lexus (autovetture), Skittles (biciclette), Buffalo Wild Wings (ristorazione), Mercedes (autovetture), Squarespace (informatica), Tide (prodotti per lavare), Yellow Tail (vini), Bai (softdrink), Tiffany & Co (gioielleria), Honda (autovetture), Kia Niro (autovetture).

Il colosso dell'informatica Intel ha puntato tutto su Tom Brady, quarterback degli odiati New England Patriots e protagonista in campo per la finalissima. Brady, marito della modella brasiliana Gisele Bündchen è ripreso durante le prime fasi della sua giornata. La tecnologia permette agli ascoltatori del Super Bowl di mettere in pausa la visione della partita e vedere ogni azione di gioco da varie angolazioni per una visione totale dell'evento. Si può anche avere un accesso virtuale al campo da gioco con la funzione Intel “Be the Player”.

La star della musica amato da tutte le adolescenti Justin Bieber presterà invece il suo volto per la T-Mobile. Il cantante ricorda l'evoluzione della danza fatta dai giocatori dopo un touchdown. Al video partecipano anche il giocatore dei New England Patriots Rob Gronkowski e Terrell Owens che incoraggiano gli ascoltatori a condividere il video della propria versione della “end-zone celebration”, usando l'hasthag #UnlimitedMoves.

L'Audi invece ha scelto di impegnarsi socialmente a sostegno delle pari opportunità. Nello spot si racconta una corsa tra bambini con una ragazzina impegnata a dimostrare di poter essere all’altezza dei suoi rivali maschi.