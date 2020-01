Supercoppa di Spagna, l'Atletico ribalta il Barcellona e si regala il Real in finale

La Supercoppa di Spagna sta regalando grandi emozioni in Arabia Saudita e dopo la vittoria di ieri, nella prima semifinale per 3-1 del Real Madrid di Zinedine Zidane sul Valencia di Celades, con il best gol di Toni Kroos direttamente da calcio d'angolo oggi è stato il turno del Barcellona di Ernesto Valverde e dell'Atletico Madrid di Diego Pablo SImeone. I blaugrana, grandi favoriti alla vigilia, si sono però fatti beffare dai colchoneros che staccano così il pass per la finale contro i cugini blancos.

La partita è stata tirata ed equilibrata dal primo all'ultimo minuto con il vantaggio dell'Atletico Madrid siglato da Koke dopo solo venti secondi dall'inizio della ripresa. Lionel Messi sigla il pareggio al 51' e il grande odiato ex Antoine Griezmann sigla il raddoppio ma negli ultimi dieci minuti finali l'Atletico risorge come l'Araba Fenice e piazza i due gol del controsorpasso con Alvaro Morata su calcio di rigore al minuto 81 e con la rete del definitivo 3-2 siglata dall'argentino Correa, a lungo inseguito dal Milan in estate ma poi rimasto in Spagna alla corte del Cholo.

Ora l'Atletico Madrid che in bacheca ha 34 titoli complessivi tra nazionali ed internazionali sfiderà i cugini che di titoli in bacheca ne hanno la bellezza di 93. Per i colchoneros una vittoria nella finale di Supercoppa di Spagna vorrebbe dire vincere per la terza volta questa competizione che invece sembra la normalità per il Real Madrid che l'ha già sollevata la bellezza di dieci volte e che vuole l'undicesima. I ragazzi di Zidane partono con i favori del pronostico ma l'Atletico ha la grinta e la rabbia del suo allenatore che vorrà parzialmente rifarsi con le merengues che hanno vinto le due finali di Champions League nel 2013 e nel 2016 al Meazza

Il tabellino

BARCELLONA: Neto; Sergio Roberto, Piquè, Umtiti, Jordi Alba, Vidal, Sergio Busquets (86' Rakitic), De Jong (88' Ansu Fati), Messi, Suarez, Griezmann. A disposizione: Pena, Lenglet, Semedo, Firpo, Rakitic, Carles Perez, Ansu Fati. Allenatore: Ernesto Valverde

ATLETICO MADRID: Oblak; Trippier, Felipe, Savic, Lodi (67' Vitolo); Correa, Herrera (46' Koke [72' Llorente), Thomas Partey, Saul; Joao Felix, Morata. A disposizione: Adan, Arias, Hermoso, Llorente, Vitolo, Riquelme, Koke. Allenatore: Diego Simeone

RETI: 46' Koke (A), 51' Messi (B), 62' Griezmann (B), 81' Rig. Morata (A), 86' Correa (A)

AMMONIZIONI: Piquè, Suarez, Vidal, Neto (B), Thomas, Savic, Felipe, Llorente (A)

