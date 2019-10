Anversa, Sinner si ferma in semifinale. Wawrinka vince due set a zero

Il sogno di Jannik Sinner all'Atp di Anversa si interrompe in semifinale per mano dell'esperto svizzero Stanislas Wawrinka che si è imposto in due set con i parziali di 6-3, 6-2 in un'ora e sei minuti di gioco. Il 18enne altoatesino nato San Candido ha combattuto con tutte le sue forze contro il 34enne elvetico che ha fatto valere esperienza, forza fisica, tecnica e che stacca così il pass per la finale del torneo 250 che si disputerà domani. Ora Wawrinka in finale attenderà il vincente tra lo scozzese Andy Murray e il francese Ugo Humbert.

Sinner da lunedì sarà numero 101 al mondo, non male per un next-gen del 2001 e che ha ancora ampi margini di miglioramento. L'italiano parte forte con un break nel primo gioco ma subisce poi la rimonta dell'elvetico che strappa per due volte consecutive il servizio a Jannik che non riesce più a fare il contro break al suo avversario che chiude il primo parziale in suo favore sul punteggio di 6-3. Nel secondo set Sinner perde ancora il servizio per due volte nel primo e nel quinto gioco regalando così il parziale all'avversario che vince così anche il match con il punteggio di 6-3, 6-2.

Si ferma in semifinale il percorso di uno splendido #Sinner ad Anversa: @stanwawrinka si aggiudica il match per 6-3 6-2 e avanza in finale!#tennis #EuropeanCup2019 pic.twitter.com/W0olWblvv0 — SuperTennis TV (@SuperTennisTv) October 19, 2019

