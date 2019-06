Tennis, Federer manda ko Goffin: decimo sigillo ad Halle

Roger Federer è infinito e lo dimostra ancora una volta in uno dei suoi tornei preferiti, Halle. L'elvetico ha battuto in finale il belga David Goffin in un'ora e ventitrè minuti di gioco in parziali di 7-6, 6-1. Il basilese per la prima volta in carriera mette in bacheca per dieci volte uno stesso torneo e lo fa alla vigilia del torneo più importante della stagione dato che a stretto giro di vite si giocherà Wimbledon che Re Roger ha messo in bacheca già in otto occasioni, l'ultima volta due anni fa battendo in finale il croato Marin Cilic.

Goffin ha provato a contrastare lo strapotere di Federer ma ci è riuscito parzialmente e solo nel primo set conclusosi al tie break in favore dell'elvetico che nel secondo ha poi schiantato l'avversario con un nettissimo 6-1. Per Federer si tratta del torneo numero 102 messo in bacheca a livello professionistico. Ora Il 37enne punta seriamente e deciso al record di Jimmi Connors che è il primatista assoluto con 109 tornei vinti. Ottimo risultato invece per l'italiano Matteo Berrettini che con la vittoria la scorsa settimana a Stoccarda e con la semifinale raggiunta ad Halle entrerà ufficialmente nella top 20 a partire da domani.