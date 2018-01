Tennis, Murray annuncia il suo forfait: "Non ci sarò agli Australian Open"

Tra undici giorni inizierà il primo grande torneo della stagione del tennis: gli Australian Open. Roger Federer è il grande favorito alla vittoria finale anche perché tutti i suoi grandi rivali da Rafael Nadal a Novak Djokovic, chiudendo con Andy Murray, o sono acciaccati o non parteciperanno. Questo è il caso dello scozzese Murray che non ha ancora smaltito l'infortunio all'anca che l'ha costretto a chiudere anzitempo lo scorso anno.

Murray non gioca un vero match da Wimbledon, nel mese di luglio, ed è crollato in classifica Atp dove ora occupa solo il sedicesimo posto: " Purtroppo non potrò giocare a Melbourne quest’anno, perché non sono ancora pronto per essere competitivo. Apprezzo tutti i messaggi di supporto e speranza, e spero di poter tornare a giocare presto" . Con grande rammarico, il direttore degli Australian Open Craig Tiley ha spiegato: "Sappiamo che Andy sta attraversando un periodo molto difficile per i problemi all’anca e che ha fatto il possibile per prepararsi all’estate australiana. So quando Andy ami il tennis, e so che farebbe di tutto pur di giocare. Non partecipare agli Australian Open è stata una decisione molto sofferta, ma la rispetto pienamente”.