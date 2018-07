Dal titolo impazzito alle scommesse sospese. E ora si punta sui gol di Ronaldo in serie A

Un affare così, ovviamente, va maneggiato con cura. Se poi si tiene conto che la Juventus è società quotata in Borsa, la cautela deve essere ancora maggiore. Così, ieri pomeriggio l'ufficio stampa bianconero ha emesso un comunicato per spiegare che «su richiesta della Consob (autorità per la vigilanza dei mercati finanziari, ndr), in relazione alle notizie diffuse recentemente dagli organi di stampa, si precisa che durante la campagna trasferimenti la società valuta diverse opportunità di mercato e, all'eventuale perfezionamento delle stesse, fornirà adeguata informativa nei termini di legge». Precisazione inevitabile, visto quanto il titolo ha guadagnato negli ultimi giorni sulla scia delle innumerevoli voci che davano ormai per fatto il trasferimento di Ronaldo a Torino. Il vigilare della Consob si spiega con la necessità di escludere ipotesi di aggiotaggio, ovvero una speculazione operata valendosi di informazioni riservate o divulgando notizie false o tendenziose per alzare o abbassare le quotazioni, allo scopo di avvantaggiarsi a danno dei risparmiatori o dei consumatori: di qui, la presa di posizione bianconera. Il cui titolo anche ieri è volato, guadagnando oltre il 5%: rispetto a otto giorni fa - quando il titolo aveva chiuso a 0,6610 - l'aumento è stato pari a circa il 33%. Rispetto invece a lunedì (chiusura a 0,6660), il titolo è salito di circa il 32%: a livello mensile, la crescita è stata pari al 43%, mentre la performance annua è in aumento del 65%. Per la Exor, titolare del 63,8% del capitale (in carico a 0,149 euro), il guadagno teorico in portafoglio ha così in pochi giorni superato i 100 milioni.

Il fatto che CR7 sia ormai considerato in dirittura d'arrivo è poi anche confermato dai bookmaker: dato a circa dieci volte la posta fino a tre giorni fa, ieri la quota Snai è prima precipitata a 1,36 per poi essere addirittura sospesa dal momento che non sarebbe più stato conveniente giocarla. Addirittura, certe agenzie si sono spinte ancora più avanti: sul tabellone Snai si punta già sui gol che il portoghese realizzerà in serie A nella prossima stagione. Per Ronaldo, un debutto da almeno 29 reti quota raggiunta da Immobile nella passata stagione viene ritenuto così alla portata da essere quotato soltanto a 1,85. Un altro esempio? Su Eurobet si può già scommettere (a 1,40) sul fatto che il portoghese butti la palla dentro fin dalla prima giornata.