Titti Improta replica a Sarri: "Ferita dalle sue parole"

Maurizio Sarri è scivolato su una buccia di banana durante la conferenza stampa post Inter-Napoli. Il tecnico toscano visibilmente nervoso visto il pareggio maturato contro la squadra di Spalletti è stato molto sgarbato e ineducato con una collega di Canale 21, Titti Improta. La giornalista, infatti, relativamente allo Scudetto aveva posto una domanda molto semplice e calzante a Sarri che dopo qualche secondo di silenzio ha tuonato: "Sei donna, sei carina, non ti mando a f... per questi due motivi".

Titti Improta, tra l'altro segretaria dell'Ordine dei Giornalisti della Campania, non pensava di ricevere un tale trattamento da Sarri e ha spiegato: "Non pensavo che si sarebbe 'acceso' così. Credo che non si sia reso conto della gravità di quanto ha detto, ma ho apprezzato il modo nel quale si è poi accomiatato perché era sinceramente mortificato. Io mi sono sentita offesa come donna e come professionista. Eravamo in conferenza stampa e non al bar. In quel contesto bisogna stare attenti alle parole. Vale per entrambe le categorie. A proposito, mi hanno profondamente ferita le risatine dei colleghi".