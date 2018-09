Top 11 Fifa: quattro juventini e un'interista in lizza

In 55 si giocheranno l’accesso alla Top 11 della Fifa e di FifPro per la stagione 2017/2018. Nel lungo elenco reso noto alla stampa sono presenti solo due italiani come Bonucci e Chiellini mentre troviamo quattro calciatori che disputano la serie A. I nomi sono quelli di Cristiano Ronaldo, Dybala, Mandzukice Vrsaljko attualmente all’Inter. Nella lista, votata da circa 25mila calciatori di tutto il mondo, è presente Griezmann (escluso invece con polemica dai Fifa Best Player) ma non Oblak del quale non si trova traccia tra i portieri. L’undici ideale della passata stagione verrà svelato il prossimo 24 settembre a Londra.

L’elenco completo dei 55 candidati ruolo per ruolo:

Portieri: Gianluigi Buffon (Italia/Paris Saint-Germain/Juventus), Thibaut Courtois (Belgio/Real Madrid/Chelsea), David De Gea (Spagna/Manchester United), Keylor Navas (Costarica/Real Madrid), Marc Andrè Ter Stegen (Germania/Barcellona).



Difensori: Jordi Alba (Spagna/Barcellona), Daniel Carvajal (Spagna/Real Madrid), Giorgio Chiellini (Italia/Juventus), Dani Alves (Brasile/Paris Saint-Germain), Diego Godin (Uruguay/Atletico Madrid), Mats Hummels (Germania/Bayern Monaco), Joshua Kimmich (Germania/Bayern Monaco) Dejan Lovren (Croazia/Liverpool), Marcelo (Brasile/Real Madrid), Yerry Mina (Colombia/Everton/Barcellona), Benjamin Pavard (Francia/Stoccarda), Gerard Pique (Spagna/Barcellona), Sergio Ramos (Spagna/Real Madrid), Thiago Silva (Brasile/Paris Saint-Germain), Kieran Trippier (Inghilterra/Tottenham), Samuel Umtiti (Francia/Barcellona), Virgil van Dijk (Olanda/Liverpool), Raphael Varane (Francia/Real Madrid), Sime Vrsaljko (Croazia/Inter/Atletico Madrid), Kyle Walker (Inghilterra/Manchester City).



Centrocampisti: Sergio Busquets (Spagna/Barcellona), Casemiro (Brasile/Real Madrid), Philippe Coutinho (Brasile/Barcellona), Kevin De Bruyne (Belgio/Manchester City), Eden Hazard (Belgio, Chelsea), Andres Iniesta (Spagna/Vissel Kobe/Barcellona), Isco (Spagna/Real Madrid), N'Golo Kante (Francia/Chelsea), Nemanja Matic (Serbia/Manchester United), Luka Modric (Croazia/Real Madrid), Paul Pogba (Francia/Manchester United), Ivan Rakitic (Croazia/Barcellona), David Silva (Spagna/Manchester City), Arturo Vidal (Cile/Barcellona/Bayern Monaco).



Attaccanti: Karim Benzema (Francia/Real Madrid), Edinson Cavani (Uruguay/Paris Saint-Germain), Cristiano Ronaldo (Portogallo/Juventus/Real Madrid), Paulo Dybala (Argentina/Juventus), Antoine Griezmann (Francia/Atletico Madrid), Harry Kane (Inghilterra/Tottenham), Robert Lewandowski (Polonia/Bayern Monaco), Romelu Lukaku (Belgio/Manchester United), Mario Mandzukic (Croazia/Juventus), Sadio Mane (Senegal/Liverpool), Kylian Mbappe (Francia/Paris Saint-Germain), Lionel Messi (Argentina/Barcellona), Neymar (Brasile/Paris Saint-Germain), Mohamed Salah (Egitto/Liverpool), Luis Suarez (Uruguay/Barcellona).