Il Torino a sorpresa esonera Mihajlovic: Mazzarri firma fino al 2020

Il Torino ha deciso, a sorpresa, di esonerare il tecnico Sinisa Mihajlovic. Fatale al serbo è stata la sconfitta subita nei quarti di finale di Coppa Italia contro i cugini della Juventus. I granata sono stati in partita fino al 70' nel punteggio ma non hanno mai dato l'impressione di poter far male ai bianconeri che hanno dimostrato, per l'ennesima volta, la loro supremazia nel derby. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport Mihajlovic ha ricevuto la chiamata dal direttore sportivo Petrachi, intorno all'una di notte, che lo informava di essere stato sollevato dall'incarico.

Diversi calciatori del Torino si sono recati in hotel per salutare il loro ex allenatore: sinonimo del legame forte che il serbo aveva creato con i suoi ragazzi. Una delegazione capeggiata dai senatori Belotti, Baselli e il suo pupillo Ljajic hanno voluto salutare un tecnico burbero ma sincero che diverse volte ha attaccato i suoi giocatori ma che evidentemente era apprezzato per la sua schiettezza. Mihajlovic lascia il Torino in decima posizione, a quota 25 punti, in coabitazione con il Milan di Gennaro Gattuso. I granata stanno disputando un campionato abbastanza altalenante dove hanno vinto solo 5 partite, ne hanno perse 4 e pareggiate ben 10. Gli infortuni e lo scarso rendimento di alcuni uomini chiave hanno giocato un brutto scherzo al serbo che è stato "tradito" da Cairo che diverse volte l'aveva difeso e protetto in prima persona.

L'ex allenatore di Bologna, Fiorentina, e Catania continua la sua "tradizione negativa", visto che non è mai riuscito a restare su una panchina per oltre due anni. L'avventura più lunga è stata con la Sampdoria e questa con il Torino si va a piazzare in seconda posizione, ed è durata solo un anno e mezzo. Eppure i bei pareggi ottenuti al Meazza contro l'Inter di Spalletti e il Milan di Montella, esonerato il giorno dopo in favore di Gattuso, erano stati ben visti in casa granata: evidentemente gli scarsi risultati ottenuti nel mese di dicembre hanno fatto propendere Cairo per un repentino cambio.

Mihajlovic a Torino ha lasciato comunque il segno sia sul campo, per il suo carattere duro, inflessibile e per le sue sfuriate ed espulsioni, sia in conferenza stampa dove ha sempre regalato diverse perle: la migliore quella su Anna Frank, visto che il serbo non sapeva di chi si stesse parlando e tante altre ancora. Al posto di Mihajlovic in panchina nel prossimo turno contro il Bologna ci sarà l'ex allenatore dell'Inter Walter Mazzarri attualmente libero sul mercato dopo l'esperienza negativa in Inghilterra sulla panchina del Watford.