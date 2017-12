Totti calcia un rigore, il portiere-robot glielo para: il Pupone ci resta male

Francesco Totti ha detto addio al calcio giocato lo scorso 28 maggio ed ha lasciato un vuoto incolmbabile nel cuore dei tifosi della Roma. Il capitano di mille battaglie ha realizzato 307 reti in 786 presenze con la maglia giallorossa ed è uno dei calciatori italiani più forti della storia del calcio. Totti, attualmente, ricopre un ruolo dirigenziale all'interno della società presieduta da James Pallotta ma quando può si diletta ancora con il pallone.

Totti, infatti, in trasferta in Arabia Saudita è stato ospite di un emiro per festeggiare la qualificazione della nazionale di casa al Mondiale in Russia. Tra gli ospiti presenti c'erano anche gli ex nerazzurri Luis Figo, Roberto Carlos e Ronado, l'ex rossonero Paolo Maldini, oltre a Candela e Puyol. Nel corso della serata l'emiro ha chiesto al 41enne di tirare un calcio di rigore sfidando un portiere robot che ha neutralizzato il penalty del Pupone che c'è rimasto male:

[[video ]]