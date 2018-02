Tragedia nella boxe: Westgarth vince l'incontro ma puoi muore in ospedale

Scott Westgarth non ce l'ha fatta. Il pugile inglese è morto in ospedale, per via di un malore avvertito al termine dell'incontro di boxe disputato contro Dec Spelman, al Doncaster Dome nella serata di sabato. Il 31enne di Newcastle aveva vinto il suo incontro e aveva anche avuto la forza di presentarsi davanti alle televisioni per commentare la sua sofferta vittoria al termine di un match davvero avvincente e combattuto.

Westgarth, però, subito dopo aver parlato con le televisioni è stramazzato al suo nello spogliatoio per via di un malore ed è stato subito trasportato in ospedale, ma dopo poche ore è deceduto. I giudici di gara hanno anche deciso di sospendere tutti gli altri match per rispetto al 31enne britannico. Uno dei tanti incontri saltati è stato quello di Curtis Woodhouse, che avrebbe dovuto gareggiare contro Hibbert. Ecco le sue parole di solidarietà nei confronti di Westgarth: "In questo momento le preghiere sono per Scott Westgarth, a volte ti dimentichi di quanto sia pericoloso questo sport. Il mio match con John Wayne Hibbert è irrilevante e non significa nulla in confronto alla vita"