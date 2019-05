Tudor festeggia sotto la pioggia l'Udinese rovescia Cagliari

Con la salvezza già conquistata, l'unico obiettivo di Cagliari e Udinese è quello di chiudere l'anno in bellezza. E così, sotto la pioggia, va in scena una gara vivace e con tante occasioni. Insomma, una classica partita di fine stagione che, come da tradizione, finisce con un risultato a sorpresa. L'Udinese ribalta il Cagliari e vince alla Sardegna Arena, cosa non scontata visto che c'erano riuscite solo Napoli, Juve, Atalanta e Lazio.

Decisive le reti di Hallfredsson e De Maio, che hanno rimontato il momentaneo vantaggio di Pavoletti: 16º gol per lui, 11º di testa. «Pavoloso» sarà rossoblu probabilmente anche l'anno prossimo, Barella forse no. Per il talento sardo quella di ieri potrebbe essere stata infatti l'ultima gara con il suo Cagliari. Stesso discorso per Tudor con l'Udinese, ma l'ex Juve non ha rimpianti, visto che è riuscito a salvare i friulani, come un anno fa. Per il club bianconero, il croato è un po' il Mister Wolf di Pulp Fiction: «Risolvo problemi».

AnBo