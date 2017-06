Il tweet del Nantes per la Juventus: "Attenzione ad Allegri"

L'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, ha rinnovato il suo contratto fino al 30 giugno 2020. Lo ha annunciato il club bianconero in un comunicato. Dopo la finale di Champions persa per 4-1 con il Real Madrid, la Juventus continua a credere a nel tecnico che in questa stagione ha conquistato lo scudetto e la Coppa Italia. Il rinnovo di Allegri dà dunque continuità al progetto bianconero. L'annuncio è arrivato al termine del vertice di questa mattina nella sede di Corso Galileo Ferraris tra l'allenatore, il presidente Andrea Agnelli e l'amministratore delegato Beppe Marotta. Dal suo arrivo a Torino nel luglio 2014 il tecnico toscano ha vinto tre scudetti, tre Coppe Italia e una Supercoppa Italiana. Con Allegri alla guida la Juve ha vinto 97 partite tra campionato, Coppa Italia e Supercoppa. In Serie A, gli 84 successi e i 17 pareggi su 114 gare si traducono in 269 punti totali, con una media di 2.36 a partita. Ma subito dopo l'annuncio su Twitter da parte dell'account ufficiale del club bianconero, è arrivata una risposta dal Nantes che ha gelato i tifosi della Juve: "State attenti ad Allegri...". Il Nantes ha scherzato su Sergio Conceiçao che pochi giorni dopo aver rinnovato il suo contratto come tecnico del club francese fino al 2020 ha deciso di rompere per accomodrasi sulla panchina del Porto...