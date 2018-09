Uefa Nations League, Italia e Polonia non si fanno male: finisce 1-1 a Bologna

L'Italia di Roberto Mancini vede le streghe contro la Polonia, nella prima giornata di Uefa Nations League, ma alla fine riesce a ottenere il pareggio rimontando così il gol del napoletano Zielinski. La rete del pareggio, siglata ad un quarto d'ora dalla fine del match, porta la firma del giocatore del Manchester City Jorginho che in maniera fredda e su calcio di rigore, concesso per fallo su Chiesa, ha regalato un pareggio prezioso all'Italia. La partita è stata equilibrata e il risultato finale rispecchia quanto visto in campo anche se Mancini avrà ancora tanto da lavorare per migliorare assetto in campo e strategia di gioco. Lunedì l'Italia giocherà contro il Portogallo e dovrà cercare per forza di cose la vittoria per ottenere i primi tre punti nella competizione.

Nel primo tempo è di marca polacca la prima conclusione verso la porta con Donnarumma che salva tutto sul tiro di Zielinski. L'Italia reagisce con Bernardeschi e Insigne che tra il 19' e il 23' non trovano di poco la porta. Al 27' il numero uno azzurro salva tutto su Krychowiak, mentre al 37' Bernardeschi si divora il gol del vantaggio da ottima posizione. Zielinksi al 40' porta in vantaggio la Polonia con un grande assist da parte di Lewandowski. Nella ripresa Lewandowski sfiora il raddoppio al 47' e al 52' Bernardeschi la mette fuori di poco. Al 69' Bonaventura e Gagliardini mettono paura a Fabianski ma è tutto fermo per posizione di fuorigioco. Al 75' il neo entrato Chiesa si procura in maniera lesta un calcio di rigore per fallo di Blaszczykowski: dagli undici metri Jorginho sigla il pareggio. Minuto 85' Lewandowski va al tiro: para agevolemente Donnarumma.

Il tabellino

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Zappacosta, Bonucci, Chiellini, Biraghi; Gagliardini, Jorginho, Pellegrini (46' Bonaventura); Bernardeschi, Balotelli (61' Belotti), Insigne (72' Chiesa). All. Mancini

POLONIA (4-4-1-1): Fabianski; Bereszynski, Glik, Bednarek, Reca; Blaszczykowski (81' Pietrzak), Krychowiak, Klich (57' Szymansky), Kurzawa; Zielinski (66' Linetty); Lewandowski. All. Brzęczek

Reti: 40' Zielinski (P), 74' Jorginho (I)