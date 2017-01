Ululati dei tifosi contro Balotelli. "Qui, in Francia, il razzismo è legale"

"Il razzismo è legale in Francia? Vergogna" . Mario Balotelli non ci sta e lancia accuse di razzismo ai tifosi del Bastia. All'indomani del pareggio, nella gara valida per la 21esima giornata di Ligue 1, l'attaccante del Nizza si scaglia contro gli ululati razzisti che gli sono piovuti addosso sabato.

Balotelli è sempre più nel cuore dei tifosi del Nizza. Grazie alle sue prestazioni, ai gol che stanno trascinando la squadra della Costa Azzurra in vetta alla Ligue 1, l'ex attaccante del Milan è diventato ormai un autentico idolo. Nei giorni scorsi in città è addirittura spuntato un murales con il volto di Balotelli al posto di Ben Arfa, passato in estate al Paris Saint-Germain e ormai rimpiazzato proprio da SuperMario nelle preferenze dei fans nizzardi. Il murales compare su un muro del quartiere popolare Moulins, come riferisce la stampa locale, poco distante dal centro di allenamento della squadra di calcio. Con otto reti segnate, Balotelli ha fatto innamorare i tifosi locali che ora sognano uno storico successo in campionato.