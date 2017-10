Valentino Rossi insoddisfatto: "Siamo nei guai, la moto scappa ovunque"

Valentino Rossi si presenta quasi al top della condizione al Gp del Giappone, che si correrà a Motegi questo fine settimana. Il Dottore ha già corso lo scorso 24 settembre in Spagna a soli 24 giorni dalla rottura di tibia e perone. Il 38enne pesarese ha parlato del suo infortunio, che è ormai solo un brutto ricordo: "La gamba? Ho un po' di dolore ma non è un grosso problema. Sfortunatamente abbiamo fatto fatica perché abbiamo avuto due sessioni completamente sul bagnato e non sono state fantastiche".

La Yamaha ha incontrato tante, troppe difficoltà durante le prove libere con un Valentino davvero preoccupato: "Siamo un po' nei guai, la moto è un po' difficile da guidare e non abbiamo abbastanza grip al posteriore per cui è complicato, ogni volta che spingi un po' ti scappa da tutte le parti. Purtroppo possiamo ancora fare delle modifiche ma non so quanto riusciremo a cambiare la situazione, dobbiamo solo sperare nell'asciutto. C'è preoccupazione perché l'anno scorso sul bagnato eravamo veramente veloci, quasi speravo nella pioggia sempre. Ora invece è dura, dobbiamo capire il perché, c'è qualcosa che ci sfugge".