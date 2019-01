Valentino Rossi si prende un Tapiro d'Oro. Il Dottore poi glissa sulle nozze

Il 2018 è stato ancora una volta un anno amaro per Valentino Rossi che non è riuscito a vincere il suo decimo titolo mondiale in carriera. Il Dottore si è dovuto accontentare della terza piazza alle spalle dietro al famelico e "acerrimo nemico" Marc Marquez su Honda e a Andrea Dovizioso, secondo in sella alla sua Ducati. Valentino non è riuscito a vincere nemmeno un gran premio nella passata stagione, record negativo per un fenomeno della sua portata. Il classe '79 correrà ancora fino al 2020 e ha poi dichiarato che non sa ancora cosa farà dopo quella data, a oltre 41 anni suonati. Il fuoriclasse di Tavullia, però, sta dimostrando di essere ancora uno dei migliori dato che nonostante l'età avanzata riesca quasi sempre a combattere con colleghi ben più giovani di lui.

Valentino non ha vinto ma sogna ancora di mettere in bacheca il decimo titolo mondiale, con Striscia La Notizia che ha deciso di consegnarli un Tapiro d'Oro per la stagione non troppo esaltante. Il Dottore ha preso con ironia la cosa ed ha dichiarato: "Quella appena passata è stata una stagione difficile. Non sono riuscito a vincere neanche una gara e questo mi dispiace un sacco. Sì, ho vinto la 100 km dei campioni. Abbiamo lottato io e Franco Morbidelli contro Pasini e Baldassarri fino all’ultimo secondo e siamo riusciti a vincere. Come ho vinto? Quello davanti è caduto". Valerio Staffelli l'ha poi incalzato con alcune domande "scomode" sul matrimonio con la sua bella Francesca Sofia Novello: "Sappiamo anche che ha cominciato a mettere le fondamenta per la famiglia. Quindi, a quando le nozze?". La risposta del marchigiano è glaciale: "Non lo so. Non abbiamo deciso. Non ci abbiamo pensato".