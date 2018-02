Van Gaal: "Toni? Irrispettoso, ecco perché gli tirai le orecchie"

" Sono sempre tornato, che fosse il Barcellona, la Nazionale olandese, l'AZ Alkmaar, ma un ritorno al Bayern? Non posso immaginarlo. Almeno finchè Uli Hoeness sarà il presidente ". Parole pungenti quelle rilasciate al magazine 'Sport Bild' da Louis Van Gaal.

Il retroscena su Toni

Il 72enne tecnico olandese, esonerato nell'aprile 2011 quando il club bavarese ha terminato la stagione fuori dalle prime tre squadre, ha escluso la possibilità di tornare come successore di Jupp Heynckes. " Lui ha rapporti speciali con alcuni giocatori come Ribery che secondo il presidente dovrebbe giocare sempre. Ciò che conta è la squadra e non i singoli giocatori ", ha spiegato VanGaal.