Vela, Soldini fa il record del mondo sulla rotta Hong Kong-Londra

Immenso. Non c'è altra parola per definire il record del mondo stabilito da Giovanni Soldini nella traversata Hong Kong-Londra in barca a vela.

Il celebre velista milanese ha tagliato oggi il traguardo nella capitale britannica sotto il ponte Queen Elizabeth II stabilendo il tempo di 36 giorni, 2 ore, 37 minuti primi e 02 secondi da navigazione. Un tempo da Guinness dei primati, che rimarrà incastonato nella storia della vela così come l'ora dello storico passaggio: le 13,20 ora di Greenwich.

Lo skipper italiano ha portato il Tricolore a sfilare lungo il Tamigi a poppa del trimarano Maserati Multi70 condotto sin da Hong Kong con un equipaggio formato da Guido Broggi, Sebastien Audigane, Oliver Herrera Perez e Alex Pella.

Con questo nuovo primato Soldini abbassa di ben cinque giorni il record del mondo a vela sulla cosiddetta "rotta del tè", che in precedenza era detenuto dal francese Lionel Lemonchois, che nel 2008 aveva completato la tratta in 41 giorni 21h e 26'.