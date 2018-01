Ventura compie 70 anni: forse i più tristi per l'ex ct dell'Italia

Giampiero Ventura è stato, forse, uno dei personaggi più "odiati", naturalmente calcisticamente parlando, dai tifosi italiani. L'ex commissario tecnico dell'Italia, assieme ai calciatori e alla Federazione, ha fallito la qualificazione ai Mondiali del 2018 in Russia, come avvenne nel 1958. Il playoff contro la Svezia è ancora vivo nelle menti di tutti, nonostante siano già passati due mesi dalla clamorosa debacle. In un anno sulla panchina azzurr Ventura ha messo insieme 16 gare tra amichevoli e qualificazioni mondiali: le sconfitte sono state solo tre, ma due pesanti: quelle contro la Spagna, nel girone, e contro la Svezia nell'andata del playoff di Stoccolma.

Ventura decise di non dimettersi e fu esonerato un paio di giorni dopo la cocente eliminazione. Oggi l'ex tecnico di Torino e della nazionale compie 70 anni: forse i più amari e tristi da quando è allenatore. Ventura non può ancora parlare e sfogarsi per togliersi qualche sassolino dalla scarpa, visto che per contratto è obbligato al silenzio da parte della Figc fino a quando non si sarà consumata la naturale scadenza del contratto. Il fallimento dell'Italia, però, è stato, è e resterà anche in futuro una delle più grandi delusioni di tutti i tempi della storia del calcio italiano e purtroppo Giampiero Ventura fa parte di questa brutta pagina di sport azzurro.