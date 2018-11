Ventura si dimette e i social se la ridono: ecco gli sfottò più belli

Dopo le dimissioni da allenatore del Chievo rassegnate domenica pomeriggio dopo il 2-2 col Bologna, Giampiero Ventura è finito nel mirino dei social. L'esperienza fallimentare sulla panchina dell'Italia, terminata con la mancata qualificazione ai Mondiali e il conseguente esonero, è ancora ben presente nella testa dei tifosi italiani. Che non lo hanno perdonato e probabilmente non lo perdoneranno mai, leggendo i post e i fotomontaggi di sfottò pubblicati su Twitter. Ecco una carrellata dei più divertenti.

#Ventura è stato al Chievo come Cottarelli lo è stato al governo Breve, ma intenso

#Ventura si è dimesso. Non era contento per aver conquistato un punto. Voleva riuscire a perderle tutte

#ventura Ora che il Chievo è arrivato a zero punti la missione è compiuta, c'è per caso posto per qualche nazionale pronta agli europei?