Verratti onesto: "Chiudere la carriera al Psg? Non penso"

Marco Verratti veste la maglia del Psg già da 5 stagioni. Nell'estate del 2012, il club dello sceicco Nasser Al-Khelaifi decise di investire la bellezza di 12 milioni di euro per un giovanissimo promettente di soli 19 anni che aveva alle spalle un'ottima stagione in Serie B con il Pescara di Zeman. Inter e Juventus in Italia sono state molto vicine al centrocampista abruzzese che ha da poco allungato il contratto fino al 30 giugno del 2021.

Verratti, però, un giorno non troppo lontano vorrebbe tornare in Italia e dopo la roboante vittoria contro il Lorient, per 5-0, ha parlato così circa il suo futuro ai microfoni di Premium Sport: "Io sto bene qui e non vedo alcun motivo per andare via qui. Noi facciamo delle valutazioni sul futuro e pensandoci credo che sarà difficile chiudere la carriera qui ma mai dire mai. Io vivo giorno per giorno e per cercare di vincere il più possibile con questo club". Inter e Juventus restano alla finestra sperando che queste parole di Verratti siano di apertura ad una possibile partenza già nel prossimo mercato estivo.