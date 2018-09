Verso Portogallo-Italia: Mancini manda in tribuna Mario Balotelli

Questa sera l'Italia di Roberto Mancini giocherà in trasferta in casa del Portogallo campione d'Europa nel 2016. Il ct ha le idee abbastanza chiare sulle scelte di formazione e di sicuro non sarà della partita Mario Balotelli che si andrà sicuramente a sedere in tribuna dato che non è stato inserito nell'elenco dei convocati: Sirigu, Perin, Donnarumma; Emerson Palmieri, Chiellini, Criscito, Romagnoli, Caldara, Lazzari, Bonucci; Jorginho, Bonaventura, Benassi, Gagliardini, Bernardeschi, Barella, Cristante; Zaza, Belotti, Insigne, Berardi, Chiesa, Immobile.

Il nome di Balotelli manca da questo elenco come quelli di Cragno, Biraghi, Rugani, Zappacosta, Pellegrini e Zaniolo. SuperMario era uscito anzitempo contro la Polonia per via di un problema fisico e aveva lasciato il posto ad Andrea Belotti che questa sera potrebbe guidare l'attacco al suo posto dal primo minuto anche se sarà più facile vedere Chiesa e Insigne al fianco di Immobile. Dopo le polemiche di questi giorni attorno all'attaccante del Nizza per via della sua prestazione incolore, dunque, l'ex Milan e Inter non avrà la possibilità questa sera di riscattarsi.