Il Vicenza calcio è fallito. Dallo scudetto sfiorato alla Coppa Italia, la storia del club biancorosso

Il Vicenza calcio, altra società nobile del calcio italiano, è fallita. Nella giornata di ieri il Tribunale ha dichiarato il fallimento ed ha deciso di disporre l'esercizio provvisorio: "Da oggi l’attività della società Vicenza proseguirà e il curatore avrà il potere di portare avanti la società, con l'obiettivo tutelare i creditori in primi giocatori". Come curatore è stato nominato Nerio De Bortoli, ad affiancarlo potrebbe esserci anche Diego Bonavina. La società biancorossa, però, potrà continuare a disputare il campionato di Serie C, con il curatore De Bortoli che alla fine dell'incontro ha parlato in questi termini: "Andiamo a Teramo per vincere. Riapriamo la campagna abbonamenti e studieremo dei biglietti a prezzi speciali. Isola e il settore giovanile verranno mantenuti e preservati. Il Vicenza Calcio è un patrimonio non solo sportivo. Per finire la stagione serviranno all’incirca 3 milioni di euro".

Il Sindaco di Vicenza Achille Variati ha commentato la triste giornata: "Questa è una giornata davvero triste per la città e per tutti coloro che amano il Lane, ma ora almeno le cose sono chiare. Con la dichiarazione di fallimento si apre una nuova pagina non semplice che avrà bisogno della generosità di tanti per salvare non solo una società, non solo una squadra dalla storia centenaria, ma un pezzo dell’identità della nostra comunità. Da parte mia rimarrò ovviamente a stretto contatto con il curatore fallimentare per facilitare, nel rispetto dei ruoli, il percorso migliore per garantire alla squadra di proseguire il campionato".

Il Vicenza calcio è una delle società più antiche del calcio italiano: fondata nel 1902 annovera nel suo palmares la vittoria di tre campionati di Serie B e soprattutto di una Coppa Italia vinta nel 1996-1997, con in panchina Francesco Guidolin. La vittoria della coppa nazionale permise alla squadra biancorossa di giocare la Supercoppa Italiana persa poi contro la Juventus. Nella stagione successiva la squadra fa un figurone in Coppa delle Coppe dove arriva fino alla semifinale sconfitta solo dal più blasonato Chelsea. Il Vicenza di Paolo Rossi, inoltre, andò anche vicinissimo alla conquista dellosScudetto nel 1977-78 quando arrivò secondo superato solo dalla famelica Juventus. I veneti conquistarono la qualificazione alla Coppa Uefa, che rimane il miglior risultato della storia della società. Della provincia di Vincenza, e più precisamente a Caldogno, infine è nativo Roberto Baggio, pallone d'oro italiano nel 1993, cresciuto nelle giovanili del club biancorosso che resta ancora uno dei giocatori più forti della storia del calcio italiano e mondiale.