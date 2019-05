"Vincere non importa. Vorrei che tutta Roma gridasse il mio nome"

Un anno fa Matteo Berrettini era seduto nel parco del Foro Italico e guardava il futuro: superato un periodo di tormenti a causa di un infortunio al ginocchio, cominciava a far vedere lampi del suo talento. Aveva perso lottando contro Zverev, e diceva: «Non si sorride mai di una partita persa, ma ci sono sconfitte e sconfitte. E si può solo imparare». Un anno dopo Matteo Berrettini affronta Roma (ieri l'esordio con vittoria, 6-2, 6-4 al francese Pouille) con un altro curriculum: a 23 anni ha appena vinto il suo secondo torneo Atp a Budapest ed è arrivato in finale a Monaco la settimana dopo. E il tutto lo ha fatto salire fino al numero 31 del mondo. Quello che non è cambiato è quello che dicono di lui: il bravo ragazzo di sempre con un coach che sa di avere per le mani un vero diamante del tennis. «Matteo è curioso, attento e ha sempre voglia di apprendere qualcosa di nuovo - racconta sempre Vincenzo Santopadre - Da ogni situazione ne esce ancora più forte».

Insomma Matteo, ti aspettavi di arrivare a Roma così un anno dopo?

«In realtà no. Però confesso: lo desideravo tanto».

Ci sono sconfitte e sconfitte ancora oggi?

«Sì, certo. E molto spesso sono più utili di certe vittorie, bisogna saperle prendere per il verso giusto».

Qual è la cosa migliore che ti è capitata in questi 12 mesi?

«Se devo dirne una, è aver raggiunto la consapevolezza di che cos'è la mia vita. Di essere diventato indipendente»

E c'è una cosa peggiore?

«Lo sport ad alto livello ha il rovescio della medaglia: la mie giornate sono molto diverse da quella dei miei coetanei. A volte ti capita di voler desiderare una vita più normale».

Di quella fatta di Futures e Challenger, cosa è rimasto?

«L'insegnamento che nessuno ti regala nulla e ogni match va lottato. Ad ogni livello».

E visto che c'è sempre al tuo fianco Vincenzo Santopadre, come lo racconteresti a chi non lo conosce?

«È forse la persona più solare che abbia mai conosciuto. Ha la capacità di vedere sempre il lato bello delle cose e in ogni situazione. Vincenzo è molto empatico: capisce le persone come pochi altri».

Capisce molto Berrettini e di te dice sempre cose molto belle. Ma vi capita di litigare?

«Magari sembra incredibile, eppure non succede. Ma è soprattutto per come è fatto lui».

Come ha saputo tirare fuori il meglio di te?

«Mi ha trasmesso la passione per il tennis. E la sua grande qualità è mi avermi spinto a trovare la mia strada senza forzarmi mai a fare nulla».

In cosa ti senti migliorato, un anno dopo?

«Tecnicamente sul rovescio. E fisicamente sono più forte».

Cosa ti manca ancora?

«Sento che devo ancora migliorare in particolare sugli spostamenti. E sulla risposta».

A Monaco hai sfiorato il successo, ma hai dovuto giocare semifinale e finale nello stesso giorno.

«Questo è il tennis. Per arrivare in alto bisogna adattarsi a situazioni sempre più complesse. Fa parte per processo di apprendimento. La prossima volta saprò farmi trovare sempre pronto. Sicuro».

A Roma saresti contento se...?

«Se il pubblico gridasse il mio nome mentre esco dal campo, indipendentemente che abbia vinto o perso».

E dopo Roma c'è Parigi: ti senti pronto per il salto definitivo anche negli Slam?

«Il livello c'è, credo che sia solo una questione di esperienza. Non ci si può allenare a giocare i match dello Slam: vanno giocati e basta».

Pensiamo in grande allora...

«Cioè?»

Arrivi in finale al Roland Garros: meglio contro Federer, Nadal o Djokovic?

«Uhm Domanda di riserva?».

Questa: Fognini re di Montecarlo, tu che vinci Budapest, le Atp Finals assegnate a Torino, Roma che piace a tutti i tennisti del mondo e ritrova Federer, Cecchinato nei top 20, talenti come Sonego e Sinner dietro di voi: il futuro del tennis maschile italiano?

«Beh, positivo direi. E sono convinto che i risultati sul campo siano frutto di una sana competizione interna. E poi c'è qualcosa in più».

Ovvero?

«Che siamo tutti ragazzi con sani principi. Con questo gruppo il tennis italiano è al sicuro».