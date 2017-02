La voce su Allegri: "Lascia la Juve a fine stagione"

Massimiliano Allegri via dalla Juventus a fine stagione? La voce da qualche tempo comincia a prendere piede e "Max" potrebbe lasciare da vincente la squadra bianconera. Infatti da tempo arrivano sirene dall'estero e soprattutto da Londra, sponda Arsenal, dove Allegri sarebbe stato individuato come il sostituto ideale di Arsene Wenger. A quanto pare, secondo quanto racconta IlGiorno, la rottura tra l'allenatore e la società si sarebbe consumata con la sconfitta nella finale di SuperCoppa italiana contro il Milan. Qualche critica di troppo avrebbe lasciato spazio nei progetti futuri di Allegri ad un addio anticipato. Infatti Allegri lascerebbe la Juve un anno prima rispetto alla scadenza del suo contratto. E così per Allegri si spalancherebbero le porte dei Gunners. Ma a quanto pare, sempre secondo la ricostruzione de IlGiorno, il tecnico bianconero ha di fatto chiesto prima dell'addio totale libertà nella gestione della rosa con la scelta di un modulo più offensivo nelle ultime settimane che vede là davanti Higuain, Dybala, Mandzukic, Pjanic e Cuadrado. Infine, secondo alcune indiscrezioni, la Juve avrebbe già messo gli occhi su Paulo Sousa per il futuro della panchina bianconera.