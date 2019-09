Vuelta di Spagna, Fabio Aru costretto al ritiro

Fabio Aru ci ha provato con tutte le sue forze a continuare a gareggiare alla Vuelta di Spagna ma le sue condizioni fisiche non gli hanno permesso di proseguire. Questo il breve comunicato pubblicato sul suo sito ufficiale che spiega perché il ciclista di San Gavino Monreale ha dovuto ritirarsi alla vigilia della tredicesima tappa: "Le analisi effettuate con lo staff medico della squadra hanno evidenziato un forte danno muscolare che non mi permette di recuperare dagli sforzi".

Aru ha poi chiuso il comunicato annunciando con amarezza la sua scelta di ritirarsi: "La situazione sta peggiorando, quindi assieme allo staff medico del team si è deciso di fermarsi, ed effettuare ulteriori accertamenti. Mi dispiace ritirarmi ma, vista la situazione, sarebbe impensabile poter continuare". Eppure, una settimana fa il corridore della UAE Emirates aveva dato segnali incoraggianti e l'aveva fatto con un cinguettio positivo su Twitter: "Oggi un po’ meglio ma non ho ancora recuperato. In ogni caso “non mollare mai” è un modo di interpretare le gare e la vita che può aiutare a superare le difficoltà!.

Oggi un po’ meglio ma non ho ancora recuperato.

In ogni caso “non mollare mai” è un modo di interpretare le gare e la vita che può aiutare a superare le difficoltà!





#lavuelta#ilcavalieredei4mori

@PhotoFizza pic.twitter.com/garm3Zl26s — Fabio Aru (@FabioAru1) August 30, 2019

Il ciclista 29enne sardo aveva un ritardo da Primosz Roglic di ben 57 minuti e 44 secondi: il suo ritiro definitivo dunque mette fine anche alla sua classifica che lo vedeva in 54esima posizione. Anche l'organizzazione della Vuelta su Twitter ha annunciato il ritiro di Aru: "Il vincitore della Vuelta 2015 è stato costretto al ritiro in questa edizione"

El ganador de La Vuelta 15 @FabioAru1 se ve obligado a abandonar esta edición / DNS for former winner Fabio Aru @TeamUAEAbuDhabi. Get well soon, Fabio! #LaVuelta19 https://t.co/X8L6J2Yp2D

— La Vuelta (@lavuelta) September 6, 2019

