Wanda Nara dice basta: "Troppe bugie su me e Icardi, adiremo alle vie legali"

Wanda Nara non ci sta va al contrattacco. Ultimamente sia lei che suo marito Mauro Icardi sono stati al centro di numerose voci in merito alla lora vita privata. Tra like e defollow sui social network e presunte crisi matrimoniali, secono quanto riporta Libero ci sarebbe anche un presunto audio anonimo su Whatsapp che racconta di un presunto scandalo hot che coinvolgerebbe la stessa Wanda e altri big dello spogliatoio nerazzurro. La bella moglie-agente del capitano dell'Inter, tra l'altro, proprio qualche giorno fa, era uscita fuori con alcune dichiarazioni di mercato che non sono affatto piaciute alla società.

Wanda Nara, per tutte queste ragioni, ha deciso di sfogarsi sui social network minacciando di adire alle vie legali se queste voci continueranno a circolare : "Ultimamente stanno uscendo tante bugie su di me e sulla mia famiglia, generalmente non rispondo mai ma in questo caso lo devo fare perché quello che si dice è di una gravità pesante. Tutte bugie e cattiverie INFONDATE!!!!!.Prima di tutto sono una mamma e mi occupo dei miei 5 bambini, sono sempre insieme a loro. Poi sono una moglie, la moglie di MAURO. Dopo tutte le cattiverie che sono state dette mi sono dovuta tutelare, quindi ho dato in mano tutto al mio avvocato. Sappiate che per tutte le accuse che verranno fatte a me e alla mia famiglia ne pagherete le conseguenze. Sappiate che vivo una vita normale: lavoro e, come ho scritto prima, mi occupo dei miei bambini, quindi voi occupatevi della vostra vita invece di scrivere cattiverie gratuite sulla mia. Grazie. Wanda Icardi".