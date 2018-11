Wanda Nara entra nella moda: "Io mamma sexy? No, sono una donna normale"

Wanda Nara è sicuramente uno dei personaggi più chiacchierati nel mondo del calcio. La bella moglie e agente di Mauro Icardi capitano dell'Inter, infatti, si è sempre presa la scena in questi anni e da questa stagione è anche diventato il volto del programma di Italia Uno Tiki Taka, dove sono note le sue simpatiche diatribe con Giampiero Mughini, giornalista, scrittore ma soprattutto grande tifoso della Juventus. Wanda Nara è una grande amante dei social e non perde tempo per postare su Instagram video e foto della sua vita quotidiana, anche se spesso le sue istantanee hot scatenano le fantasie e i commenti dei suoi tantissimi follower.

Da oggi, però, la bella moglie di Icardi non è più solo procuratore ma è anche una disegnatrice di modo dato che ha lanciato la sua linea di abbigliamento chiamata "Wan Collection". Wanda, ai microfoni di Leggo, ha spiegato: "Questo è per le donne che fanno tante cose, proprio come me. In casa con tre piccoli maschi si mangia calcio, si respira calcio, si pensa solo calcio. Avevo voglia di fare qualcosa insieme a Francisca e Isabelle, pensando al loro futuro". Wanda ha poi parlato della sua versione sexy: "Se mi sento una mamma sexy? Sono una mamma normale che porta a scuola i figli, li porta a giocare a calcio, poi alla sera va a litigare per il contratto di suo marito".