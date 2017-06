Wawrinka animale da slam. C'è lui tra Nadal e la decima

Ci ha provato, Dominc Thiem, ma il Nadal di Parigi non era quello di Roma. Rafa vuole il decimo titolo al Roland Garros e rispetto a tre settimane fa non ha concesso neanche un’occasione all’austriaco: 6-3 6-4 6-0 e finale in carrozza. Domani se la vedrà con Wawrinka che durante l’anno si concede molte pause ma quando sente il profumo del Grande Slam si esalta: «Stanimal» ha eliminato il n°1 Murray dopo cinque set di battaglia (6-7 6-3 5-7 7-6 6-1). Oggi, dalle 15, finale donne tra Ostapenko e Halep.