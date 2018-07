Wimbledon, Nadal conquista il punto più spettacolare del torneo

Qualsiasi aggettivo sarebbe riduttivo per Rafa Nadal, sempre più protagonista al torneo di Wimbledon.

Una prima settimana di torneo ad altissimo livello, che lo pone come il principale antagonista di Roger Federer nella corsa al nono titolo del campione svizzero. Splendida la prestazione di ieri contro l' australiano De Minaur dove conquista il punto fino ad ora più spettacolare del torneo. Servizio esterno da sinistra, entra subito con i piedi in campo prendendo la rete, De Minaur risponde alla sua volè di dritto con un preciso lob, Nadal indietreggia velocemente e incredibilmente colpisce la palla con un pallonetto in tweener, lo spettacolare colpo che si effettua portando la racchetta in mezzo alle gambe, esecuzione resa celebre negli anni 80 dal francese Yannick Noah. Il pallonetto scavalca l' australiano, che cerca di imitare Nadal, senza grande risultati. In visibilio il pubblico di Wimbledon, che si lascia andare ad un lungo applauso ed esterefatto Alex de Minaur, che guarda Nadal con un misto di incredulità e ammirazione.

Tornerà in campo domani per gli ottavi di finale contro il ceco Jiri Vesely.