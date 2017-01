Witsel si scusa con la Juventus: "Offerta dalla Cina irrinunciabile"

La Juventus vede sfumare definitivamente Axel Witsel che dopo anni in cui sembrava sempre in procinto di lasciare lo Zenit San Pietroburgo, questa volta lo fa sul serio. Il belga andrà a giocare in Cina per il Tianjin Quanjian allenato dall'ex difensore di Juventus e Inter Fabio Cannavaro. Il classe 89 andrà a guadagnare tanti soldi: 18 milioni di euro netti all'anno, più addirittura 2 di bonus alla firma. Il club russo, invece, incasserà la bellezza di 20 milioni di euro, non male per un calciatore che si sarebbe librerato a parametro zero il 1 febbraio.

La Juventus era pronta ad investire non più di 5-6 milioni per il cartellino del giocatore gli offriva un contratto da 4,5 milioni di euro a stagione: impossibile avvicinarsi all'offerta dei cinesi. Witsel, ai microfoni di Tuttosport ha voluto spiegare i motivi della sua scelta: "Non è stata una scelta facile perché da una parte c’era una grandissima squadra e un top club come la Juventus, ma dall’altra c’era un’offerta irrinunciabile per il futuro della mia famiglia. I dirigenti bianconeri si sono sempre comportati da signori con me e non posso che essere grato a loro. Sarò tifoso della Juventus e mi auguro che la Juve possa trionfare in Champions. E poi chissà, magari in futuro succederà che finalmente le nostre strade si incontreranno".