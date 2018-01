"Zidane alla Juventus ​e Allegri va al Chelsea"

Pronti via ed è effetto domino sul calcio italiano ed europeo. I cambi di panchina alla fine di questa stagione in corso riguarderanno diversi club. Uno su tutti: la JUventus. Da tempo gira voce che Allegri possa lasciare la panchina bianconera con una destinazione chiara: Londra, sponda Chelsea. E questa partenza del tecnico da Torino spalanca la corsa alla panchina della Juventus. E adesso di fatto, secondo quanto riporta Premiumsporthd.it, ci sarebbe già il nome del successore di Allegri: Zinedine Zidane.



L'attuale tecnico del Real Madrid è molto stimatao a Torino. Dalla sua ha due caratteristiche precise: ha già vinto la Champions per due volte e ha anche incantato la società bianconera quando era una stella della Juve. Ed è da quei tempi che Zidane ha la stima incondizionata di Andrea Agnelli che nel corso degli anni è arrivato all'apice della società con il ruolo di presidente. Il legame tra Agnelli e Zidane potrebbe essere decisivo per la scelta del tecnico. Intanto per le altre panchine d'Europa è prevista la partenza di Wenger dall'Arsenal con l'arrivo di Ancelotti. E Mou potrebbe andare al Psg.