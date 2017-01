Gli Stati Uniti protagonisti del Gourmet Festival

Matilde Depoli

Neve e gusto insieme per un inverno scintillante. Succede a Saint Moritz, dove il top dell'enogastronomia va in scena durante il Gourmet Festival dal 30 gennaio al 3 febbraio: ospite d'onore il Nord America al motto «Discover THE Best da ovest» con i migliori chef provenienti dagli Stati Uniti. Ad aprire il festival il Grand Opening Julius Baer al Kempinski Grand Hotel des Bains, e poi cene, il Gourmet Safari, il leggendario Kitchen Party al Badrutt's Palace Hotel, degustazioni, eventi e il Great BMW Gourmet Finale al Kulm Hotel. Informazioni: www.engadin.stmoritz.ch, www.svizzera.it.