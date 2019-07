Sulla scogliera monegasca il resort a forma di vascello che ospita seicento camere

Elisabetta Pina

Sulla scogliera monegasca c'è un «vascello» da sette piani di oltre 60mila metri quadri costruiti sull'acqua dagli architetti americani Jean Ginsberg e Herbert Weisskamp. È il Fairmont Montecarlo Gruppo Accor, un colosso del lusso con oltre seicento camere, tre ristoranti, un bistrot aperto 24 ore su 24, spa, palestra, piscina, negozi e, dulcis in fundo, anche un casinò. Realizzato negli anni Settanta e inaugurato dalla principessa Grace Kelly in persona, dove una volta c'era la prima stazione ferroviaria di Monaco, questo resort panoramico offre una vista a scelta tra distesa di mare, lussureggiati giardini oppure su una tratta del Gran Prix (che si è tenuto a fine maggio). Non a caso tra le suite ce ne sono ben quattro dedicate ai più grandi piloti di Formula 1: Ayrton Senna, David Coulthard, Sir Stirling Moss e Jean Alesi. Perle all'occhiello sono i ristoranti che ospitano tutto l'anno il jet set internazionale di passaggio o in pianta stabile del Principato. Da Nobu, con un lounge bar da 60 posti, un sushi bar, due sale private e una terrazza con 40 coperti che tutte le sere dalle 18 alle 20 propone il Nobu Happy Hour; all'Horizon, al settimo piano, diretto da Didier Anies Meilleur Ouvrier de France con una vista a 360 gradi con 230 coperti e che propone tutte le domenica il Jazz Bruch & Pink Sunday wok a scelta di pesce, carne e verdure preparato al momento, champagne a fiumi, sottofondo jazz e intrattenimento per i più piccoli.

Fino al Saphir 24 Bistro Lounge Bar, dove degustare alta gastronomia e godersi una vista mozzafiato a qualsiasi ora del giorno e della notte.

Last but not least, il Nikki Beach che a giugno ha festeggiato i suoi primi 20 anni sempre al settimo piano con piscina, gazebi e cuscinoni a bordo vasca e una carta che va dall'healthy food alle bracerie. Per chi volesse concedersi una coccola speciale la Spa Carol Joy Montecarlo offre trattamenti su misura. 900 metri quadri con otto salette, una suite per le coppie, il tutto con terrazza privata, un hammam e la possibilità di check up con un wellness specialist coach. Ma le novità di questo grande hotel non finiscono qui: il Fairmont è coinvolto a pieno ritmo nella monumentale realizzazione del quartiere sull'acqua, l'eco-district Fointville che coprirà l'area di costa compresa dal Grimaldi Forum al Fairmont, per l'appunto.

Un progetto voluto dal Principe Alberto II che porta la firma dell'archistar Renzo Piano insieme agli architetti Valode & Pistre con Michel Desvigne - e con un investimento di oltre due miliardi di euro portando via al mare un volume di ben 6 ettari.

I lavori, iniziati nell'estate 2018, dovrebbe terminare entro il 2025. Il secondo paese più ricco del mondo si conferma così essere ancora una volta all'avanguardia in fatto di tecnologia, sostenibilità e lusso. Info: www.fairmont.com/monte-carlo/