«La tecnologia Fineco al servizio dei nostri consulenti finanziari»

Lorenzo Corti

La tecnologia sta ricoprendo un ruolo sempre più preponderante nel mondo della consulenza finanziaria. In questa intervista, Paolo Di Grazia, vicedirettore generale di FinecoBank, spiega come si sta muovendo Fineco: «La tecnologia - afferma - è da sempre nel nostro Dna, ed è per questo che abbiamo reinterpretato le sfide poste dal fintech creando un nuovo modello, quello della cyborg advisory. Abbiamo cioè posto la tecnologia al servizio dei nostri consulenti finanziari e Private Banker, mettendoli nella condizione non solo di seguire meglio e più da vicino la propria base di clientela, ma anche di ampliarla mantenendo standard di servizio elevatissimi. Per Fineco investire in tecnologia significa investire nel consulente finanziario, dotandolo di tutti gli strumenti e le risorse per semplificarne il lavoro e permettergli di dedicare più tempo alla relazione con il cliente».

E come la banca aiuta il consulente al riguardo?

«Il nostro modello di cyborg-advisory si può esemplificare in X-Net, la piattaforma che abbiamo creato per i consulenti finanziari. Si tratta di una piattaforma frutto della migliore tecnologia sviluppata completamente in-house, e che si suddivide in tre aree. Attraverso la prima, il consulente può monitorare i portafogli della propria clientela e le loro performance, ottenendo inoltre spunti per renderli sempre più adeguati ai singoli profili d'investimento. La seconda area mette a disposizione del professionista diversi servizi di marketing per aiutarlo ad acquisire nuovi clienti o sviluppare ulteriormente quelli attuali. Infine, l'ultima area si concentra sull'attività del consulente e sulle proprie performance, fornendo ad esempio informazioni sui propri obiettivi di budget».

Come cambia, quindi, il ruolo del consulente?

«Il nostro consulente finanziario vede rafforzarsi il proprio ruolo, perché ha più tempo per curare la relazione con il cliente e individuarne gli obiettivi di vita, per poi tradurli in una pianificazione finanziaria su misura a partire dai portafogli modello elaborati dalla banca».

Un cambiamento che si accompagna anche a un'evoluzione nella relazione con il cliente.

«Assolutamente sì, grazie a questi nuovi strumenti tecnologici il rapporto tra cliente e consulente evolverà verso una maggiore efficienza: gli incontri saranno infatti sempre più dedicati alla pura condivisione di obiettivi di vita e pianificazione finanziaria, mentre altri aspetti di natura più burocratica o di semplice condivisione potranno essere svolti da remoto. Non a caso due degli strumenti più apprezzati di X-Net sono la Mobile Collaboration, che permette ai clienti di valutare e confermare direttamente dall'App le proposte di investimento dei consulenti, e il cobrowsing, grazie al quale il professionista può condividere il proprio schermo da remoto con il cliente e analizzare insieme la situazione patrimoniale. Il tutto fornendo quindi al consulente la possibilità di dedicare più tempo a più clienti, migliorandone la percezione del servizio»0

Ancora a proposito di cambiamento, il 2018 sarà l'anno dell'introduzione della Mifid2.

«Riteniamo che Mifid2 sarà una grande opportunità per costruire un rapporto ancora più solido con il cliente. La nuova normativa esalta e rafforza ulteriormente il ruolo del consulente finanziario, soprattutto in un contesto che vede i risparmiatori consapevoli dell'importanza non solo di investire, ma di pianificare e gestire il proprio patrimonio in base a singoli obiettivi di vita. Per questo il consulente deve saper fornire ai clienti le informazioni sugli investimenti in modo chiaro e trasparente, illustrandone rischi e opportunità. Siamo veramente convinti che, con la trasparenza imposta da Mifid2, i consulenti non potranno trascurare un passaggio così importante e i risparmiatori saranno sempre più orientati a una consulenza professionale senza conflitti di interesse. Per questo, il nostro compito sarà sempre più quello di agevolare il lavoro dei professionisti con strumenti all'avanguardia, mettendoli in condizione di sviluppare un solido rapporto di fiducia con la propria clientela».