Ancora grane per la Samsung: il Galaxy Note 8 ha problemi di batteria

Quest'anno è stato un anno piuttosto difficile per la Samsung, dopo le batterie difettose del Galaxy Note 7, anche il modello successivo sembra avere dei problemi.

Non bastava il ritiro dal mercato del Galaxy Note 7 a causa delle batterie difettose che hanno provocato casi di esplosione, ora ci si mette di mezzo pure l'8. Come scrive ilGiorno, la batteria di questo smartphone non avrebbe nessun problema di sicurezza, ma alcuni utenti stanno segnalando di non riuscire più a ricaricare il Glaxy Note 8 dopo averlo completamente scaricato.

Per ora, il difetto sembra circoscritto a pochi casi, ma l'azienda afferma di aver avviato verifiche. Nelle scorse settimane, infatti, sono comparse diverse segnalazioni nei forum di assistenza online di Samsung e su Twitter. Gli utenti, scocciati e delusi, hanno spiegato che una volta che il loro Galaxy Note 8 si spegne perché completamente scarico, non si riaccende più, nemmeno sotto carica.

E tra le diverse segnalazioni, c'è anche chi ha filmato l'inconveniente e ha condiviso su YouTube il video. Questi ultimi, però, sono stati più fortunati perché la Samsung ha provveduto immediatamente a sostituire i dispositivi difettosi. Ma nonostante le buone intenzioni, sembra, che anche i Galaxy Note 8 che sono stati sostituiti abbiano avuto dei problemi.

Insomma, neanche il Note 8 sembra essere tanto fortunato. Ma è finita qui? No, perché pare che qualche problema lo abbia pure il Samsung S 8 Plus. Secondo il sito Android Authority, lo stesso difetto con la batteria lo avrebbe anche l'S 8 Plus.

Intanto la Samsung fa sapere che "sono in corso verifiche a livello globale su questa segnalazione tecnica" e nel caso in cui qualche utente dovesse riscontrare dei problemi è invitatato a "contattare il servizio clienti".