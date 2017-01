Apple fa causa a Qualcomm per un risarcimento miliardario

Apple ha avviato una causa legale contro Qualcomm. Il colosso di Cupertino chiede un risarcimento di un miliardo di dollari al produttore di chip, accusandolo di aver abusato del suo potere di mercato attraverso pratiche anticoncorrenziali sulla licenza di brevetti essenziali che Qualcomm avrebbe fatto pagare più del dovuto. Apple si dichiara vittima di ritorsioni finanziarie da parte del colosso dei chip che avrebbe trattenuto sconti dell'ammontare di un miliardo di dollari sulla fornitura come rappresaglia nei confronti della casa di Cupertino perché avrebbe dato una mano alle autorità della Corea del Sud, che indagavano su Qualcomm e che hanno comminato al gruppo una multa di 853 milioni di dollari.

" Siamo estremamente delusi dal modo in cui Qualcomm fa affari con noi, e purtroppo, dopo anni di disaccordo su ciò che costituisce una royalty equa e ragionevole, non abbiamo altra scelta che rivolgerci ai tribunali ", ha spiegato Apple sottolineando che Qualcomm insiste a richiedere " almeno cinque volte di più in pagamenti rispetto a tutti gli altri licenziatari di brevetti cellulari combinati con cui abbiamo accordi ".

L'azione legale di Apple arriva dopo la denuncia depositata questa settimana dalla Federal Trade Commissione, l'ente federale per il commercio Usa, che ha accusato Qualcomm di tattiche anticompetitive al fine di mantenere il monopolio di mercato nella fornitura dei modem usati negli smartphone e in altri prodotti.

La Ftc sostiene che Qualcomm abbia abusato della sua posizione dominante come fornitore per imporre condizioni di fornitura e di licenza onerose e anticoncorrenziali ai produttori di telefoni cellulari e, di conseguenza, di indebolire i concorrenti.