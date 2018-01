Apple, parte la sostituzione della batteria degli iPhone a 29 euro: come richiederla

Dopo il caos sui rallentamenti dei software dei vecchi iPhone senza comunicarlo in maniera chiara a chi li aveva comprati e dopo le scuse, è il momento dei rimborsi o delle agevolazioni.

Da oggi 2 gennaio infatti parte la sostituzione della batteria degli iPhone a 29 euro, indipendentemente dal fatto che la batteria superi il test diagnostico. Chi l'ha già cambiata a prezzo pieno invece potrà chiedere il rimborso alla Mela morsicata recandosi in uno store della Apple.

Lo sconto (da 79 dollari a 29 dollari negli Usa e da 89 euro a 29 euro in Italia) può essere ottenuto da chi è in possesso di un vecchio iPhone la cui batteria non conservava almeno l’80% della sua capacità originale a 500 cicli di carica completi.

La sostituzione vale solo per iPhone 6 o modelli più recenti (quindi iPhone 6, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE, iPhone 7, iPhone 7 Plus). Nel primo anno di utilizzo, in garanzia, la sostituzione è gratuita.

Per capire se la nostra batteria può essere sostituita basta fare un test tramite per esempio l'app Battery Life.