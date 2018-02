Apple si piega alla Cina: al governo i dati degli utenti di iCloud

Alla fine Apple ha dovuto arrendersi alla Cina per non perdere il più ricco mercato asiatico: l'azienda di Cupertino consegnerà a fine mese al governo i dati degli utenti cinesi che usano il servizio iCloud.

La decisione di Apple è dettata dall'obbligo di uniformarsi alle leggi locali sulla cyber-sicurezza, in base alle quali la società è obbligata a trasferire i dati memorizzati su server statunitensi a data center collocati nello stato di Guizhou. Cambieranno anche le regole di gestione della crittografia: le chiavi di accesso agli account saranno a disposizione delle autorità cinesi che potranno così monitorare non solo i dati personali, ma anche messaggi e chiamate. Servirà comunque il mandato di un giudice per qualsisi operazione.

Gli utenti cinesi sono già stati avvisati e ora potranno scegliere se continuare a utilizzare il Cloud o salvare le informazioni sui propri dispositivi.

Le reazioni

L'annuncio dell'azienda di Cupertino ha messo in allarme attivisti e associazioni che si occupano di diritti umani. Il timore è che le autorità possano tracciare i dissidenti.