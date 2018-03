Facebook fa un passo indietro: ecco che cosa cambia

Dietrofront, non era una buona idea. Dopo averla annunciata con grande fanfara, Facebook ha scelto ora di mettere nel cassetto dei test falliti la "doppia bacheca", che avrebbe dovuto dividere in modo netto i post dei nostri contatti da quelli di pagine e personaggi pubblici che abbiamo scelto di seguire.

Il progetto della sezione Explore non è riuscito, dicono dal social network, giunti alla conclusione che una sola bacheca sia meglio di due e che il test che era già stato lanciato in alcuni mercati a ottobre (Bolivia, Cambogia, Guatemala, Serbia, Slovacchia e Sri Lanka) abbia dato un risposta alle domande che quelli di Zuckerberg si stavano ponendo.