Facebook inaccessibile: sta avendo problemi in tutto il mondo

Facebook e Instagram stanno avendo problemi in tutto il mondo. Da diversi minuti, infatti, l'hashtag #facebookdown e #instagramdown spopolano sui social network.

Anche il sito specializzato downdetector.com segnala un piccolo di segnalazioni di problemi a partire dalle 16.30 di mercoledì. Un altro picco di problemi è stato registrato questa notte intorno alle due, ma ovviamente l'impatto sull'utenza italiana è stato molto inferiore.

Moltissimi utenti in tutto il mondo segnalano l'impossibilità di caricare le pagine del social network: sulla schermata dei pc compare la schermata "nessun post da mostrare" al momento del tentativo di caricare l'homepage del sito.

Tuttavia alcuni utenti potrebbero comunque continuare a visualizzare normalmente le pagine del sito. Dal social network fondato da Mark Zuckerberg, che conta oltre un miliardo di registrazioni in tutto il pianeta, per il momento non sono ancora stati diramati comunicati ufficiali. Nel frattempo milioni di persone in tutto il globo attendono di poter accedere nuovamente al proprio profilo.