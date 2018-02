Iuliano: "Ho fatto la storia con il presunto fallo su Ronaldo"

Il famoso e discusso contatto in area di rigore della Juventus tra Mark Iuliano e Ronaldo il Fenomeno fa ancora discutere a distanza di 20 anni. L'arbitro Ceccarini non valutò punibile l'intervento del difensore della Juventus e sul ribaltamento di fronte concesse il rigore ai bianconeri per fallo di Taribo West su Alessandro Del Piero. Simoni, tecnico dell'Inter, fu espulso e per diversi anni i tifosi nerazzurri, e non solo, si lamentarono per un rigore definito solare e anche per altre decisioni dubbie a favore dei bianconeri durante il campionato.

Iuliano, negli anni, ha sempre difeso il suo intervento sull'attaccante dell'Inter scatenando l'ira dei tifosi nerazzurri. Il difensore calabrese, ai microfoni di GazzaMercato, ha ricordato per l'ennesima volta in questi anni il contatto avvenuto con il fuoriclasse brasiliano: "Non lo so, posso dire che l’azione è dubbia. Comunque non dimenticate mai che il Var dipende dalle persone e lo si vede anche oggi. Tutto ciò ha scatenato accese discussioni sui media italiani finanche in parlamento, sfiorando una crisi istituzionale ai vertici della Federcalcio. Ho fatto la storia".